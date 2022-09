Latina, festa per il primo giorno di scuola nel quartiere Nicolosi

LATINA – Grande festa per il primo giorno di scuola al quartiere Nicolosi. Una mattinata piena di colori che ha visto i bambini protagonisti, grazie alle attività organizzate dal progetto Mediazione Sociale, promosso dal Comune di Latina. Il Sindaco Damiano Coletta e la Dirigente scolastica Prof.ssa Annarita Mattarolo del I.C. Giovanni Cena hanno dato il benvenuto a studenti, famiglie e docenti della scuola E. De Amicis.

“Ho condiviso le emozioni del primo giorno di scuola con i bambini e le bambine delle scuole primarie di borgo Faiti, borgo San Michele e dell’istituto De Amicis” dice il primo cittadino che evidenzia anche quanto importante sia tornare a incontrarsi, condividere e collaborare, proprio come sta avvenendo tra scuola e quartiere attraverso feste, giochi e sport del progetto Mediazione Sociale: “La socialità, troppo spesso impedita negli ultimi due anni, è finalmente tornata al centro. Penso che il nuovo anno non potesse partire con un messaggio più azzeccato e più potente di questo. In bocca al lupo a tutte e tutti: studenti, studentesse, genitori ed operatori scolastici.”

I bambini della scuola dell’infanzia hanno trascorso momenti di grande allegria, grazie alle letture degli albi illustrati con Francesco e Maria Elena attori della compagnia Botteghe invisibili. Ogni storia ha preso forma e i bambini hanno animato favole meravigliose e creato spazi immaginari.

Tutto questo mentre nei cortili della primaria si scatenava l‘energia degli scolari: i maestri Carmine e Niko dell’Accademia pugilistica Leone hanno insegnato come lo sport sia inteso come un gioco e come la boxe aiuti a gestire la forza e le emozioni nel rispetto delle regole e dei compagni di gioco.

Nel pomeriggio le attività organizzate da Mediazione Sociale son proseguite dalla Scuola E. De Amicis fino alla casa di quartiere di via Milazzo, con ABC e Plastic Free che hanno accompagnato bambini e famiglie attraverso le passeggiate ecologiche e la pratica del porta a porta, a prendersi cura degli spazi verdi e a immaginare nuove attività per stare insieme.

“In conclusione, la giornata si è rivelata produttiva così come era nel suo intento. Creare una comunità inedita e attrattiva, verso alcuni argomenti come sostenibilità, socialità e condivisione mediante il gioco, uno stimolo gentile atto a rendere maggiormente consapevoli i bambini insieme ai loro genitori verso temi così importanti nella quotidianità dei nostri quartieri. Le iniziative di Mediazione Sociale sono un modo per stare insieme, raccontarsi e condividere esigenze e prospettive degli abitanti di quartiere. Da fine settembre partiranno i laboratori di arte, sport, cura del verde e cura della comunità che animeranno i territori interessati dal progetto”, dicono i promotori del progetto.

La partecipazione ai laboratori è gratuita tramite iscrizione con email a iscrizioni@mediazionesocialelatina.it, lasciando i riferimenti di contatto e indicando il tipo di laboratorio di interesse.