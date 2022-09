Latina nel cuore ribadisce: “Tutto il centrodestra per la sfiducia a Coletta”

LATINA – Un incontro promosso dal movimento Latina Nel Cuore al Circolo cittadino, per incontrare i candidati del centrodestra in vista delle elezioni politiche, è stata l’occasione per ribadire l’impegno di tutti gli esponenti del centrodestra a procedere alla sfiducia del sindaco Damiano Coletta. “Un obiettivo chiaro ribadito più volte da tutti i presenti al tavolo”, si legge in una nota del movimento politico fondato dall’ex sindaco Vincenzo Zaccheo. Ed è stato in particolare proprio Zaccheo a dirsi determinato più” che mai a trainare i partiti verso la sfiducia, consapevole di avere alle spalle il partito più importante: la città di Latina”.

Presenti all’incontro Dino Iavarone di Latina nel Cuore, il Candidato nel Collegio Plurinominale Camera Lazio2 della Lega Nicola Ottaviani, il Candidato nel Collegio Plurinominale Camera Lazio2 di Noi moderati-UDC Pino Disangiuliano, la Candidata nel Collegio Plurinominale Camera Lazio2 di Noi moderati-UDC Maria Chiara Fazio, il Candidato nel Collegio Plurinominale Camera Lazio2 di Forza Italia Cosimo Mitrano, il Candidato nel Collegio Plurinominale Senato Lazio2 di Forza Italia Maurizio Gasparri, il Candidato nel Collegio Plurinominale Camera Lazio2 della Lega Vincenzo Valletta, il Candidato nel Collegio Plurinominale Senato Lazio2 di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, la Candidata nel Collegio Uninominale Camera Lazio2 di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo e l’Onorevole Vincenzo Zaccheo.