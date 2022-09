Scuola, oggi si torna fra i banchi. Nelle superiori al vaglio l’ipotesi settimana corta

LATINA – Primo giorno di scuola oggi praticamente in tutti gli istituti della provincia di Latina. Anche se il calendario scolastico regionale prevedeva il 15 come data d’avvio delle lezioni, le scuole, nell’ambito dell’autonomia, hanno preferito anticipare e conservare i giorni per poter consentire durante l’anno piccole pause in occasione dei ponti festivi.

L’orario è decisamente provvisorio nelle superiori per via della questione della settimana corta, a favore della quale si sono espressi molti Consigli d’Istituto. Per far fronte al caro energia infatti l’opzione è quella di tagliare le lezioni del sabato per diminuire le giornate in cui le scuole dovranno essere riscaldate. Il sabato non ci sarà nemmeno la Dad come inizialmente ipotizzato. E’ stata la Provincia di Latina, ente al quale restano le competenze in materia di edilizia scolastica per le scuole superiori del territorio, a formulare la proposta accolta poi positivamente dai Consigli. Non così al Liceo Classico di Latina che per il momento ha i doppi turni e comincia con una decurtazione dell’orario dovuta alla necessità di lavorare su due fasce 8-12 e 13-17.

Per tutti gli altri resta da decidere come gestire l’orario ovvero come spalmare le ore del sabato. Ci sono infatti istituti in cui l’orario è già lungo e un’aggiunta rischia di non essere sostenibile. La valutazione riguarda anche le attività laboratoriali.

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha spiegato che questa sarà la settimana decisiva e che la valutazione positiva da parte degli istituti è già un buon inizio. Il prossimo incontro è per il 22-23 settembre.