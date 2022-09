Con il caldo estivo a Latina aumentati gli infarti e triplicati gli ictus

LATINA – La rovente estate 2022 ha fatto registrare picchi di caldo straordinari con temperature fino a 40° percepiti che hanno avuto effetti diretti sulla salute della popolazione, soprattutto a Latina. E’ infatti emerso che sono direttamente collegati alle ondate di calore, un numero maggiore di infarti e soprattutto di ictus, fino a tre volte superiori all’anno precedente. La mortalità durante l’estate, monitorata in 33 città campione, è decisamente aumentata e, secondo quanto ufficializzato dal Ministero della Salute, l’incremento maggiore si è registrato proprio a Latina (+72%). Due le riflessioni facili da fare: il caldo può far male al cuore e sono prevedibili i giorni di maggior rischio.

Per questa ragione la Uoc Utic di Emodinamica e Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è in collegamento con il servizio meteo dell’Aeronautica militare ed entra in allerta (rendendo disponibile anche la seconda sala di emodinamica) quando sono attesi giorni particolarmente caldi. Lo stesso avviene quando d’inverno repentinamente arriva il freddo, generalmente nelle giornate meno piovose in cui si concentrano nell’aria gli inquinanti.

“Abbiamo osservato che in queste giornate arrivano in ospedale più pazienti colpiti di infarto. In genere facciamo una previsione con qualche giorno di anticipo e ora stiamo elaborando alcuni algoritmi che ci consentono di poter utilizzare i dati che vengono forniti dall’ Aeronautica e dall’Arpa per allertare il sistema dell’emergenza. Anche la popolazione può, aprendo le applicazioni che predicono il tempo, guardando le previsioni sulla qualità dell’aria, sapere quando aumenta il rischio di esporsi ad un ambiente non salutare. L’inquinamento ha un peso enorme e in questi casi andrebbe evitato di fare sport all’aria aperta. Una maggiore attenzione la dovremmo porre nel creare un ambiente più sano. Gli eventi climatici come le ondate di calore raccontano di un ambiente modificato che ha effetti anche sulla salute dei singoli”, spiega il direttore dell’Unità Operativa Complessa, Francesco Versaci.

Con lui abbiamo commentato i dati, anche quelli che riguardano l’infarto e il sistema di emergenza della Asl di Latina.

