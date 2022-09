Sud Pontino, usufruivano dell’esenzione dal bollo-auto per familiari invalidi, 24 persone nei guai

LATINA – Usufruivano dell’esenzione da bollo-auto prevista per persone con disabilità e per i familiari che li abbiano fiscalmente a carico anche se deceduti. Su questo hanno fatto luce l’operazione Oblivio della Guardia di Finanza di Latina che ha condotto una serie di accertamenti finalizzati ad intercettare i casi d’indebita fruizione delle agevolazioni riconosciute sul bollo previsto per i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Gli approfondimenti hanno riguardato circa 300 persone fiscalmente residenti o domiciliate nei comuni del Sud-Pontino e sono risultate irregolari l’8% delle posizioni. I familiari dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, risultati deceduti, avevano infatti omesso di comunicare l’avvenuto decesso, continuando così a beneficiare indebitamente dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Sono state quindi accertate sanzioni amministrative per complessivi 22 mila euro nei confronti di 24 soggetti.

L’operazione – sottolineano in una nota le Fiamme Gialle Pontine – conferma il costante ed efficace impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle condotte di indebita richiesta e/o percezione delle risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali che, per la loro rilevanza e/o peculiarità, mai come prima costituiscono il perno dell’azione di sostegno all’economia attuata per far fronte alla crisi ingeneratasi a seguito dell’evoluzione del contesto economico internazionale.