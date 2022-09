Vittoria di Coletta, Laureti (Pd): “Il centrosinistra unito può vincere”

LATINA – “La vittoria di Damiano Coletta in questa tornata elettorale condizionata dalla vicinanza con il voto per le politiche rappresenta un segnale chiaro che il centrosinistra unito e con un progetto concreto può vincere ovunque, battendo il populismo della destra”. Così in una nota l’europarlamentare del Pd, Camilla Laureti (nella foto da Fb con il consigliere regionale di Latina Enrico Forte).

“Ci congratuliamo con il sindaco Coletta che ha saputo governare per cinque anni una città dilaniata da anni di mal governo della destra, riportando anche attraverso il suo profilo civico una credibilità e serietà delle istituzioni che i cittadini hanno deciso di premiare. Si tratta di un modello di concretezza vincente sul quale sono convinta che punteranno gli italiani anche in questa campagna elettorale, dove è sempre più evidente la differenza fra chi ha in mente soluzioni concrete ai problemi e chi invece, con l’ambiguità tipica del populismo, preferisce fare promesse irrealizzabili agli italiani”, conclude Laureti.