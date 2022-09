Elezioni a Latina, la seconda sfida termina 49,80% per Zaccheo e 35,82% per Coletta. Ma il ballottaggio è già vinto

LATINA – Quando è terminato lo scrutinio nelle 22 sezioni, si attendono le preferenze dei singoli candidati che ridisegneranno, almeno parte, il prossimo consiglio comunale di Latina la cui durata in carica è un grande punto interrogativo.

CANDIDATI SINDACO E LISTE COLLEGATE – Intanto i dati pubblicati sul sito del Comune di Latina e riferiti alle 116 sezioni totali (con l’aggiunta del risultato arrivato dalle 22 sezioni in cui si è rivotato) dicono che il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo ha ottenuto il 49,80% delle preferenze e un totale di 30229 voti, mancando l’obiettivo di superare il 50% per vincere al primo turno. Dal canto suo Damiano Coletta è ormai certo della riconferma ufficiale: fa suo il 35,82% delle preferenze con 21740 voti e, restando valido il ballottaggio di ottobre scorso che non è stato annullato, torna ad essere sindaco di Latina.

Tra gli altri candidati sindaco, Annalisa Muzio è la più votata che con 2853 preferenze totali (nelle 116 sezioni) prende il 4,70% seguita dal candidato del Movimento Cinquestelle Gianluca Bono che con 1789 scende a 2,95%. Ci sono poi Antonio Bottoni con 1743 voti e il 2,87% e Nicoletta Zuliani 2,82% e 1743 preferenze c’è Nicoletta Zuliani.