Covid, 146 casi e un decesso a Fondi

LATINA – Un uomo di 55 anni originario di Fondi è l’ultima vittima del covid in provincia di Latina. Ricoverato nella Rianimazione del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato portato per la gravità delle sua situazione a causa di patologie pregresse, ha smesso di vivere ieri. Il bilancio delle vittime del covid in provincia di Latina sale così a 912.

Sono invece 146 i nuovi casi positivi registrati a Latina e provincia nelle ultime 24 ore, in flessione rispetto a ieri, ma in netto rialzo rispetto a lunedì della scorsa settimana quando erano stati 98. Non ci sono stati ricoveri al Goretti, né nuovi trasferimenti in altre strutture della regione Lazio.

Il totale di oggi emerge da circa 450 tamponi per un tasso di positività vicino al 33%. A Latina 40 nuovi casi positivi.