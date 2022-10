Covid, nuovo rialzo, 517 casi e un altro decesso

LATINA – Sono 517 oggi i nuovi casi di covid, due sono stati i ricoveri nelle ultime 24 ore all’ospedale Santa Maria Goretti, e si è registrato un nuovo decesso che ha riguardato un paziente di Aprilia con patologie pregresse. E’ quanto riporta il bollettino della Asl di Latina evidenziando un dato in crescita rispetto agli ultimi giorni e rispetto a martedì scorso quando si erano registrati 450 nuovi positivi. Il totale dei decessi sale a 913 da inizio pandemia.

I casi di oggi emergono da circa 2250 tamponi per un tasso leggermente inferiore al 25% (con un tampone positivo ogni quattro) .

Prosegue la campagna vaccinale rivolta ai sanitari e le quarte dosi sono state 430 nelle ultime 24 ore per un totale di 472 somministrazioni nella Asl di Latina. Ha preso intanto il via per le categorie più fragili anche la quinta dose

I CASI SONO COSI’ DISTRIBUITI

Aprilia 59

Bassiano 2

Campodimele –

Castelforte 1

Cisterna di Latina 48

Cori 11

Fondi 26

Formia 33

Gaeta 14

Itri 9

Latina 115

Lenola 4

Maenza 9

Minturno 10

Monte San Biagio 4

Norma –

Pontinia 8

Ponza 1

Priverno 14

Prossedi 4

Roccagorga 8

Rocca Massima –

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 23

San Felice Circeo 8

Santi Cosma e Damiano 11

Sermoneta 13

Sezze 17

Sonnino 15

Sperlonga 3

Spigno Saturnia 2

Terracina 43

Ventotene 1