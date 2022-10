Fra’ Diavolo salpa da Gaeta per fare il giro del mondo

ITRI – E’ partita mercoledì da Gaeta l’imbarcazione a vela Fra’ Diavolo intitolata al più famoso dei briganti. L’armatore Vincenzo Addessi ha deciso di realizzare il suo sogno nel cassetto e di far viaggiare la barca intorno al mondo. “In questo momento si stanno effettuando delle tappe di avvicinamento che porteranno la Fra’ Diavolo alle Canarie. Poi dopo una regata sino a Capo Verde l’avventura proseguirà circumnavigando l’Africa per città del Capo”, spiegano dal team che seguirà le tappe in tutti i continenti.

L’avventura terrà impegnato l’equipaggio per più di un anno e nei porti che accoglieranno l’imbarcazione, dall’Africa, alle Americhe toccando Australia e Asia sarà visibile la poppa con la firma originale del brigante e un piccolo vessillo del Comune di Itri che il Sindaco Giovanni Agresti consegnò all’armatore itrano in occasione della sua premiazione a “cittadino dell’anno”.