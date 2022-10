La Top Volley Cisterna in Trentino per incontrare l’Itas

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna è in viaggio per il Trentino Alto Adige dove l’aspetta l’Itas Trentino per la partita di campionato valida per la quarta giornata di Superlega Credem Banca. La squadra di coach Fabio Soli gioca contro i trentini allenati da Angelo Lorenzetti. Nell’ultima giornata giocata Cisterna ha vinto 3-1 contro Padova, mente l’Itas ha perso 3-1 contro Piacenza e l’anticipo della quinta giornata giocato giovedì vinto 3-2 dalla Lube. Bottino pieno in classifica per i laziali che hanno 9 punti e occupano la prima posizione insieme a Perugia, avendo vinto tutte le partite giocate, l’Itas è quarto in classifica con 5 punti.

Il match verrà arbitrato da Gianfranco Piperata e Andrea Puecher. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Itas Trentino verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00 di domenica 23 ottobre.

“Abbiamo sensazioni positive dopo aver vinto tre partite consecutive molto difficili. Le prime due gare 3 a 0, mentre contro Padova abbiamo perso il secondo set, è stata una partita difficile giocando una bella partita. Siamo veramente felici perché con tre vittorie siamo in testa alla classifica a punteggio pieno, ma il nostro obiettivo è già spostato sulla partita di Trento. Sono felice di giocare nel campionato più bello del mondo, contro i giocatori più forti. Vivere qui a Cisterna è bellissimo, mi sento come a casa, è tutto perfetto. Trento è un club importante, nelle ultime due stagioni ha giocato la finale di Champions League, sta facendo un grande lavoro in Superlega ma noi dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, veniamo da tre partite vinte e abbiamo la confidenza e l’approccio giusto alle partite. Loro sono forti, giochiamo sul loro campo ma sono fiducioso e credo nella nostra squadra”, ha commentato Efe Bayram della Top Volley Cisterna.

“Siamo reduci da cinque set giocati solo giovedì sera contro Civitanova, ma sono sicuro che la possibile stanchezza verrà superata dalla nostra voglia di tornare al successo. Contro la Cucine Lube il match è stato lungo ma ci ha permesso di trovare maggior ritmo di gioco contro questo assetto, cosa che tornerà utilissima per affrontare al meglio una squadra forte come quella pontina”, è il commento Daniele Lavia dell’Itas Trentino.