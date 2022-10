Omizzolo a Roccagorga per parlare di lavoro, diritti e lotta per la libertà

LATINA – Marco Omizzolo a Roccagorga per parlare di lavoro, diritti e della lotta per la libertà in un incontro dal titolo “L’orizzonte dell’inclusione sociale, la buona occupazione e la sfida dei diritti per un nuovo modello di Paese e Comunità”, organizzato dal PD e dai Giovani Democratici di Roccagorga in collaborazione con ANPI e l’associazione di promozione sociale il Tempo nelle Mani.

Il sociologo e ricercatore, insignito dal Presidente della Repubblica nel 2019 Cavaliere della Repubblica, racconterà la sua esperienza di lotta e di studio per i diritti dei lavoratori irregolari in agricoltura attraverso la presentazione dei suoi volumi: Per Motivi di Giustizia e Libere per Tutte. L’appuntamento è fissato per sabato 22 ottobre alle ore 17.30 presso il teatro comunale in piazza VI Gennaio a Roccagorga.

“Quella della libertà per molti di noi sembra ormai una battaglia già vinta per altri è un terreno tutto da conquistare. Su questa dicotomia sociale, economica, culturale fra paesi, nazioni, popoli e persone si gioca il futuro della nostra storia – commenta Francesco Scacchetti segretario del Pd di Roccagorga – In uno scenario sempre più compresso da forze extraterritoriali sotto tutti i punti di vista appare sempre più evidente che, quasi per paradosso, proprio nei piccoli territori e nelle comunità che li abitano insiste il potere, la tradizione e l’opportunità di segnare una positiva controtendenza. Servono nuove consapevolezze e serve tornare ad aver il gusto di porsi al centro di grandi battaglie, con realismo, rinunciando alle vacue ed inutili certezze dell’indifferenza, con slancio e impegno. Marco Omizzolo da questo punto di vista è sia un esempio che un punto di riferimento e non è certo un caso che è stato insignito dal Presidente Mattarella cavaliere delle Repubblica e più volte candidato al premio internazionale Unesco per le personalità che hanno lottato per i diritti umani e per la pace”.