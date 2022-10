Jazz al Circolo Cittadino di Latina per i Concerti d’autunno del Campus di Latina

LATINA – Musica jazz ai Concerti d’Autunno del Campus Internazionale di Musica di Latina. Venerdì 21 ottobre (ore 18) al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” il terzo appuntamento della rassegna ospita tre giovani talenti provenienti dai Corsi Jazz della Civica Scuola Claudio Abbado di Milano con cui il Campus consolida per il secondo anno la collaborazione. Sono Samuele Lindo, Angelo Maria Randazzo e Antonio Lorusso, il più anziano 23 anni, il più giovane 21, Lindo al pianoforte, Lorusso al basso elettrico e Randazzo alla batteria.

Sarà un viaggio sonoro tra jazz, percorrendo le molte strade che questo genere ha intrapreso lungo il Novecento sconfinando nell’afro, ritmiche di ispirazione afrolatine, e reinterpretando celebri compositori che hanno fatto la storia e che appassionano i giovani musicisti di questo trio. Tra questi Dizzy Gillespie, Horace Silver, Sonny Rollins sino ad arrivare agli attuali Chick Corea, Michel Camilo e Chuco Valdés.

CHI SONO – Samuele Lindo (2001) si appassiona alla musica già all’età di nove anni grazie all’influenza artistica del padre chitarrista. Impara a suonare il piano da autodidatta e presto inizia fare piccoli concerti con il padre, appassionandosi al blues, al flamenco e alla musica etnica. A 10 anni inizia a studiare pianoforte classico con Monica Zaru, e in contemporanea si accosta al jazz, si interessa ad artisti come Oscar Peterson, Erroll Garner e Duke Ellington. A 14 anni frequenta e poi si diploma in pianoforte classico a pieni voti al Liceo musicale “Carlo Tenca” di Milano con Christian Schmitz. Partecipa all’edizione 2019 di Piano City Milano ed entra a far parte della big band scolastica con la quale si esibisce in numerosi concerti in Italia e in Germania. Lindo è stato anche leader di un sestetto e un trio jazz, con cui approfondisce lo studio della musica afro-latina. Nel 2020 inizia a frequentare i Civici Corsi di Jazz – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado a Milano sotto la guida di Mario Rusca.

Angelo Maria Randazzo (1999) si accosta alla musica all’età di 6 anni. Inizia il suo percorso strumentale frequentando la scuola di batteria di Luca Capitani. A 12 anni supera l’esame di primo livello con il massimo dei voti, inoltre frequenta delle masterclass con Gavin Harrison, Chris Coleman, Enzo Augello. Frequenta il Liceo musicale “Carlo Tenca” di Milano specializzandosi nello studio delle percussioni (vibrafono, timpani e marimba). Durante il percorso liceale ha suonato in Germania con la big band scolastica collaborando con un’orchestra jazz locale. Nel 2020 inizia a frequentare i Civici Corsi di Jazz – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano con Tony Arco.

Antonio Lorusso (2000) bassista e contrabbassista, sviluppa una passione per la musica ascoltando grazie alla guida di Pino Lioy, diversi generi musicali, tra cui la musica classica. Si diploma presso il Liceo “Quinto Orazio Flacco” a indirizzo musicale studiando contrabbasso classico con Antonio Tiri, scegliendo poi di cambiare direzione iscrivendosi al corso di basso elettrico jazz presso i Civici Corsi di Jazz – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado a Milano dove segue i corsi di Marco Mistrangelo. Ha partecipato a vari eventi come Umbria Jazz dove ha avuto modo di seguire una masterclass del Berklee College of Music. Ha partecipato a diversi progetti di artisti emergenti spaziando tra vari universi espressivi come la musica soul, funk, rhythm & blues, pop rock.