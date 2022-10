Oroscopo del giorno 20 Ottobre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un buon momento per sviluppare alcuni progetti. Il partner sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda ed il rapporto dovrebbe giungere ad una svolta importante. Single: sentirete aumentare il vostro fascino e sarete dell’umore giusto per incontrare nuove persone. Professionalmente, siete instancabili: state svolgendo più di quello che vi viene richiesto e desiderate che tutto vada ancora più veloce. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete carichi, pieni di energia e non avrete nessun tipo di disturbo: saprete come bilanciare in modo perfetto il vostro dinamismo e la vostra psiche ascoltando i bisogni che il corpo esprime.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia state facendo piani a lungo termine e sembra che tutto funzioni secondo i vostri desideri. Single: sarete sorpresi di scoprire che una persona conosciuta di recente condivide le vostre stesse idee. Professionalmente, avrete l’opportunità di dimostrare ciò di cui siete capaci e potreste incuriosire un superiore con le vostre idee inedite. Per quanto riguarda la salute, Marte nel vostro segno vi porterà energia positiva in più. Dovreste cogliere l’occasione per portare a termine tutto ciò che avete lasciato in sospeso negli ultimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, tutte le prove affrontate insieme recentemente, vi aiuteranno a consolidare ancora di più la vostra relazione. Sarete grati al partner per il sostegno e la sua fiducia e guarderete rassicurati verso il futuro. Single: potreste essere presi dall’impulso di fare il primo passo ed avrete dei risultati soddisfacenti. Professionalmente, l’aspetto planetario rafforza le vostre convinzioni e vi renderà più intraprendenti: avrete molte idee che vi aiuteranno a consolidare il futuro. Per quanto riguarda la salute, alcuni piccoli fastidi vi faranno avere degli sbalzi di umore: non lasciatevi dominare dai pensieri negativi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia tirerete fuori tutte le vostre risorse per far piacere alla vostra metà: si annuncia una calda serata in prospettiva, ed il partner ne sarà molto felice. Single: avete fiducia in quello che la vita ha da offrirvi e questo promuove le nuove relazioni. Professionalmente, farete dei progressi nei vostri progetti, ma guardare la vostra situazione da una prospettiva diversa potrebbe aiutarvi a raggiungere gli obiettivi più facilmente. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentire l’influenza benefica di Marte che migliorerà il vostro stato d’animo ed il vostro morale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, alcuni di voi sentono il bisogno di chiarire una situazione: un dialogo aperto ed onesto vi aiuterà a risolvere i problemi. Single: sentirete più del solito il bisogno di una stabilità relazionale e soprattutto emotiva; non mollate, le Stelle hanno delle sorprese per voi. Professionalmente, una certa facilità nel fare le cose vi farà sentire a vostro agio. Esprimerete con chiarezza le vostre idee e troverete delle buone strategie guadagnando la fiducia dei collaboratori. La salute è nella norma, tuttavia dovreste liberare la mente e cercare di riposare di più perché ne avete bisogno.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia esprimerete i vostri sentimenti con piccoli tocchi romantici e tanta tenerezza: il partner ne rimarrà felicemente sorpreso e vi ripagherà con affetto. Single: le Stelle sono disposte ad aiutarvi sul piano sentimentale e renderanno i vostri incontri molto piacevoli. Professionalmente, l’aspetto planetario vi rende obiettivi ed efficienti: potete rafforzare la vostra posizione e prendere le decisioni che avete evitato ultimamente. Per quanto riguarda la salute, sarete particolarmente attenti al vostro stile di vita oggi, soprattutto alla vostra alimentazione, e presto ne trarrete benefici.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia sarà necessario essere più comprensivi se non volete scatenare dei conflitti che potrebbero portarvi in situazioni irreparabili. Single: idealizzate un po’ troppo l’amore. Se volete trovare la vostra anima gemella dovreste cercare di essere un po’ più aperti. Professionalmente, vi sentite in pieno possesso delle vostre abilità: state considerando le cose da un’altra angolazione e siete pronti ad cogliere tutte le opportunità che vi si presentano. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione a questa congiunzione tra Marte e Urano: dimenticare i vostri limiti di sopportazione potrebbe portare alcuni di voi a superarli, con un certo rischio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie dovrebbero mettere un po’ più di fantasia nella loro relazione per uscire da una routine un po’ pesante. Single: dovreste cercare di essere più tolleranti ed ascoltare di più gli altri. Professionalmente avrete molte cose da fare e dovreste organizzare con cura le attività per non cadere nella confusione e rischiare di mischiare il tutto. Per quanto riguarda la salute, potreste essere troppo stanchi ed avere l’impressione che ogni vostra azione sia un ulteriore sforzo da compiere. Prendetevi il tempo per riposare come si deve.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia sarà una giornata tranquilla in cui condividerete con il partner soprattutto le preoccupazioni materiali ed amministrative. Single: la giornata potrebbe riservarvi un bell’incontro. Potrebbe trattarsi di un ex partner con cui avete ancora un certo legame o di una persona che riuscirà a stuzzicare la vostra curiosità. Il settore del lavoro è soggetto a turbolenze: è un giorno che richiederà nuove capacità di adattamento, ma dovreste anche essere pronti ad accogliere un’opportunità e sfruttare al meglio la situazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete in buone condizioni, tuttavia, dovreste iniziare a lavorare sul nervosismo e non lasciarvi influenzare da situazioni stressanti.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, potreste sorprendere il partner proponendogli di rompere la routine attuale e di cambiare alcune delle vostre abitudini. Single: non è la giornata migliore per incontrare nuova gente, anche se non sarà impossibile conoscere una persona piuttosto interessante. Professionalmente siete sotto pressione e rimproverate tutti per le vostre inefficienze: cercate di essere diplomatici e di analizzare meglio la situazione prima di esporre chiaramente i vostri punti di vista. Per quanto riguarda la salute, cercate di mantenere la calma e fate quello che serve per fermare la tensione e tutto andrà bene.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia approfitterete del vostro fascino per alimentare la passione e passare momenti indimenticabili. Single: è arrivato il momento di agire e di trovare il coraggio per fare un primo passo. Professionalmente sarete un po’ troppo impulsivi e questo potrebbe ripercuotersi su alcuni dei vostri progetti: cercate di organizzare al meglio le vostre faccende per evitare incomprensioni. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottime condizioni: vi prendete cura di voi ed il vostro morale migliora sempre più. Cogliete l’occasione per creare un piccolo programma benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste passare una giornata tranquilla insieme al partner: approfittate del clima astrale per approfondire i vostri piani per il futuro. Single: dovreste uscire di più per aumentare la possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Professionalmente, coloro che hanno affrontato complicazioni ultimamente, dovrebbero vedere dei miglioramenti: stanno emergendo cambiamenti che potrebbero non riguardarvi direttamente, ma ne sentirete rimbalzare l’effetto. La salute è abbastanza buona: cercate di riposarvi per ricaricare al massimo le vostre batterie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.