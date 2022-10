Pugilato, il campione europeo Bundu a Latina

LATINA – L’ex pugile italo-sierraleonese Leonard Bundu, campione europeo dei pesi welter tra il 2011 ed il 2013, sarà a Latina per tenere una lezione tecnico tattica di pugilato. Lo stage con il campione si terrà sabato 15 ottobre presso la palestra Pugilistica Leone, in via del Lido, a partire dalle 11. E’ il primo grande appuntamento della palestra popolare Leone, nata nel settembre del 2022, con la mission di rendere lo sport accessibile e fruibile a tutte e tutti.

“Siamo molto felici di ospitare, nella nostra struttura, un campione del calibro di Leonard Bundu, che ringrazio a nome mio e dei soci della Pugilistica Leone – ha dichiarato il tecnico fondatore Carmine Palma – Ci tengo a precisare che lo stage non richiede un livello particolare di esperienza: l’allenamento sarà calibrato sul livello dell’atleta. Vi aspetto, dunque, in tanti e tante per vivere l’esperienza unica di osservare da vicino le tecniche e le movenze di un indiscusso campione del nostro tempo”.