Si avvicina Latina-Taranto, venerdì la presentazione del match

LATINA – Manca sempre meno alla settima giornata di campionato che vedrà opposti al Francioni il Latina Calcio 1932 e il Taranto Football Club 1927 . La conferenza stampa di presentazione del match si terrà domani venerdì 7 ottobre alle ore 12:30, presso la sala stampa Amodio dello stadio Francioni, al termine dell’allenamento della squadra nerazzurra al Bartolani di Cisterna. Il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato sarà presente in conferenza per rispondere alle domande dei giornalisti in vista della sfida di sabato 8 ottobre alle 17:30.

Intanto procede la vendita dei biglietti . I tifosi nerazzurri potranno acquistare i loro tagliandi presso lo store ufficiale, in Via Eugenio di Savoia 41, con il classico orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Oppure presso il botteghino dello Stadio Francioni da venerdì 7 ottobre dalle 10,00 alle 13,00 e 17,00 alle 20,00. Infine, sabato la vendita dei tagliandi inizierà alle 10,00 e si concluderà al termine del primo tempo.

Sarà riservato infine, per i residenti della provincia di Taranto solo il settore ospiti. La vendita si chiude per i tifosi pugliesi venerdi 7 alle ore 19,00.