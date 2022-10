Sabato e domenica giornate del tesseramento per Fratelli d’Italia

LATINA – Prosegue la campagna adesioni 2022 di Fratelli d’Italia in provincia di Latina, con il ritorno delle “giornate del tesseramento”. Il primo incontro è in programma a Latina, sabato 22 ottobre, dalle 16.00 alle 20.00 con un gazebo allestito su Corso della Repubblica, nei pressi dello store H&M.

Domenica 23 ottobre sarà la volta di Terracina, in Piazza Garibaldi, dalle ore 10.00 alle 13.30.

In entrambi gli appuntamenti sarà presente il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Senatore Nicola Calandrini.

“Dopo la brillante vittoria alle elezioni politiche, è nostro dovere non cullarci sul risultato ottenuto ma restare saldamente a contatto con il territorio – spiega il senatore Calandrini – Anche per questo abbiamo deciso di riproporre le “giornate del tesseramento”, degli incontri in piazza dove chiunque può fermarsi, sottoscrivere l’adesione in Fratelli d’Italia e confrontarsi con simpatizzanti, militanti e amministratori locali che saranno presenti ai gazebo. Partiremo in questo fine settimana con gli appuntamenti a Latina e Terracina, e proseguiremo nelle prossime settimane con i gazebo in altri comuni del territorio.

La campagna adesioni 2022 sta andando brillantemente, del resto la provincia di Latina è da sempre un punto di riferimento per il partito nazionale, come dimostrano non solo il numero di tessere rilasciate ma anche le percentuali ottenute alle recenti elezioni politiche. Con gli eventi in piazza – conclude Calandrini – vogliamo ribadire che il nostro modo di fare politica non è stare chiusi dentro i palazzi, ma tra la gente, perché è tra le persone e con le persone che fondiamo il consenso del partito e diffondiamo i valori di Giorgia Meloni”.