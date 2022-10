Tour operator da tutto il mondo a Latina, Sabaudia, Circeo e Fossanova: l’iniziativa di Latium Experience

LATINA – Ha preso il via venerdì sera con l’accoglienza all’Hotel Europa, la successiva cena di benvenuto in Piazza del Popolo, la vista guidata a piedi della Latina di fondazione con la presentazione del “Sistema integrato delle città di fondazione” e la visita notturna del Museo Cambellotti, l’esperienza di un folto gruppo di tour operator arrivati sul territorio della provincia di Latina per un post tour seguìto alla Fiera TTG del Turismo di Rimini. E’ la prima attività ufficiale della Dmo Latium Experience, l’associazione mista pubblico-privato costituitasi per la promozione e commercializzazione turistica del territorio.

La visita porterà oggi gli ospiti internazionali alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli della provincia di Latina: il Parco Nazionale del Circeo con i suoi cinque ambienti, Sabaudia e i laghi, un breve tour in canoa partendo dall’Oasi Naturalistica del Lago di Paola, quindi al Circeo per visitare Grotta Guattari, uno dei siti che testimoniano la presenza dell’Uomo di Neanderthal, per chiudere con il trasferimento a Fossanova e la visita del Borgo nato intorno ad una delle più belle e meglio conservate abbazie gotico-cistercensi.

“Accompagniamo dieci operatori internazionali da Brasile, Usa Lituania Germania UK Israele per due giorni sul nostro territorio – ha raccontato su Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina, la destination manager del progetto Paola Cosimi -. Visiteranno le città di fondazione, l’area del Parco Nazionale, degusteranno prodotti e vino del territorio a San Felice Circeo e termineranno la visita con una merenda a base di dolci locali nel borgo di Fossanova nell’ambito del tour organizzato dalla DMO Latium Experience in collaborazione con la Regione Lazio”.