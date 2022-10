Visari (Pd) a Fazzone (FI): “Latina trattata come una “casella”, terra di conquista”

LATINA – Un’ intervista a tutta pagina rilasciata dal senatore Claudio Fazzone a Latina Oggi, ha fatto infuriare Mauro Visari, politico di lungo corso di area Dem ed ex presidente del Pd Latina da dove – spiega – torna prepotente una logica spartitoria insopportabile. E non solo. Visari in una nota inviata ai media, allarga lo sguardo e dice la sua sull’attuale momento politico, dopo la caduta del sindaco civico Damiano Coletta.

Riceviamo e pubblichiamo qui l’intervento di Visari.

“Dopo la sfiducia firmata nelle scorse settimane il centrodestra sta gettando la maschera e sta svelando il vero volto vorace e spregiudicato.

La scorsa settimana ci ha pensato la Lega, sferrando un attacco violento, senza precedenti contro ABC. Alla base dell’attacco c’erano sconclusionati resoconti del piano industriale, ma dietro si nascondeva il tentativo di tirare per la giacchetta il commissario valente, con l’obbiettivo di colpire il consiglio d’amministrazione. Siamo certi che la serietà di valente sia tale da non poter essere condizionata da attacchi tanto strumentali quanto ingenerosi. Ricordo bene gli anni in cui il servizio di raccolta era gestito dal centrodestra. Non solo l’obbiettivo del 60% di differenziata sembrava irraggiungibile, ma anche fare una raccolta differenziata sembrava impraticabile. ABC ha avvicinato la città al resto d’Italia, mentre la “loro” Latina ambiente ci ha portato al fallimento.

Il tempo di digerire queste considerazioni che Fazzone se ne esce a tutta pagina con un intervista “memorabile”.

Per Fazzone Latina è solo un tassello di uno scacchiere, perciò, nella lottizzazione degli incarichi e delle candidature, ecco che latina “spetta” a Forza Italia. Non importa se il suo partito abbia la persona adatta, l’importante è che nella trattativa sia lui a portare a casa il capoluogo.

Questo modo di agire mi fa orrore. Mi fa orrore che Latina, seconda città del Lazio, sia trattata come una “casella”. I latinensi non meritano di diventare provincia di Fondi!

Da queste parole si capisce che Fazzone ha a cuore solo la sua parte e non la città, che per lui resta terra di conquista.

Probabilmente è stato un errore aver fatto maggioranza con Forza Italia lo scorso anno. Sono stato avversario di Zaccheo praticamente sempre negli ultimi 30 anni, ma non posso non riconoscere che anche lui come me, come noi è un figlio di Latina e sebbene con idee diverse o addirittura opposte, si sforzi di perseguire il bene della città.

Questo centrodestra non ama latina la vuole solo depredare“.