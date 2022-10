Assemblea pubblica del Pd Latina per analizzare e confrontarsi

LATINA – Il Pd di Latina vuole contribuire al dibattito sul futuro del partito apertosi a livello nazionale, ma anche a tutti i livelli, e lo farà con un’assemblea pubblica e aperta per analizzare e confrontarsi. “Il voto del 25 settembre – spiegano dal Pd Latina in una nota – ha rappresentato una scossa fortissima per l’Italia e per la nostra Comunità, che indurrà il Partito Democratico di tutti i livelli, come già in questi giorni, ad una serissima riflessione sulla propria natura, sui propri errori e sulle prospettive di rilancio di un progetto politico che appare oggi in grande difficoltà identitaria. Reputiamo questo tempo come non più rimandabile”.

L’idea è di “ripartire dalle basi” con un’assemblea, aperta al contributo di tutte e tutti, cittadini, iscritti, simpatizzanti, forze politiche. “Sarà l’inizio di un percorso dove con umiltà proveremo a tracciare una linea, dentro ed oltre avvenimenti nazionali, da qui ad i prossimi mesi. Mettendo tutto in discussione”, è l’invito a chi vorrà esserci sabato 8 ottobre, alle 17, al Circolo Circolo Cittadino.