Latina, al Ponchielli la piece ‘Il profumo dell’ultimo tango’

LATINA – Venerdì 11 novembre alle 21.00 al Teatro Ponchielli di Latina si terrà la pièce teatrale ‘Il profumo dell’ultimo tango’, tratta dal romanzo omonimo di Gian Luca Campagna. Uno spettacolo in 4 atti, che unisce musica, teatro, reading e letteratura, per la regia di Simona Serino e portato in scena dalla compagnia Palco 19.

Lo spettacolo sintetizza alcuni momenti principali del romanzo ambientato durante la feroce dittatura militare argentina degli anni ’70 fino ai giorni nostri, con protagonista l’anarcodetective italoargentino José Cavalcanti, nichilista e politicamente scorretto, chiamato a indagare in una tentacolare Buenos Aires su un caso nuovo ma che affonda le sue radici a 40 anni prima, tra giustizia, vendetta, perdono nell’eterna lotta tra Bene e Male, cercando di far affiorare storie dimenticate, con la memoria e la testimonianza utilizzata come antidoto all’indifferenza e all’oblio, unita alla ricerca dell’identità e ai diritti umani calpestati.

Il cast degli attori è composto da Lorenzo Scalia (nel ruolo di José Cavalcanti), Simona Serino, Francesca Castaldi, Martina Dora Sanguigni, Giorgio Bastonini, Giorgio Bròcani e lo stesso Gian Luca Campagna in un cameo, per la regia di Simona Serino.

Il costo del biglietto è di euro 10. Info 335.6030587 – 392.3282261