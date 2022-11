Non è olio su tela: da Oliocentrica la mostra di Marianna Galati

LATINA – Il percorso di MAD curato da Fabio D’Achille, prosegue con “Non è Olio su tela”, la mostra di Marianna Galati visitabile presso OlioCentrica di Gisa Di Nicola, la prima oleoteca di Latina in via Cesare Augusto divenuta nel tempo spazio permanente del Museo d’Arte Diffusa. “Diversi sono gli aspetti in evidenza nella mostra di questa autrice che ha sempre avuto una particolare attenzione alle tematiche di genere quali la violenza sulle donne, fisica e psicologica in ambito sociale ma anche familiare – spiega il curatore che con l’autrice ha anche condiviso la professione di designer con collaborazioni attive a progetti artistici – Le opere in mostra sono tutte tele dipinte in acrilico, di qui il titolo anche ironico “Non è olio su tela” e sono uno spaccato d’impegno umano e ideale di donne vittime di soprusi intimi e ideali, sicuramente antropici, che tentano sempre di trasformare la violenza subita in una ribellione quando anche nel quadro la mano diventa una rivoltella e le cicatrici possono trasformarsi in uno sguardo allo specchio o “leggere” provocazioni. E a proposito di ammiccare, le “donne Barbie” escono concettualmente dal giocattolo e diventano autoscatti, i selfie. In mostra anche tele con pennellate gestuali, informali dove forme femminili tendono ad emergere e confondersi con la natura ed il paesaggio”.

L’esposizione resterà visitabile fino al 30 novembre. Ogni mercoledì c’è anche l’aperitivo artistico con una degustazione d’olio e di vino nella formula dell’apericena dalle 19:00 alle 21:00.

Info Oliocentrica 339 665 7069 o Mad 393 324 2424