Gianni Cuperlo a Latina per presentare “Promessa Democratica”

LATINA – Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, sarà a Latina mercoledì 1 febbraio per presentare le sue proposte. L’appuntamento è alle 18, in viale XVIII Dicembre, presso l’ex tipografia Il Gabbiano, oggi spazio Latinadamare.

Sarà l’occasione per parlare di “Promessa Democratica”, la piattaforma della sua sfida agli altri tre candidati alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli.

“La mia non è e non vuole essere una candidatura di disturbo, mi sono candidato per ampliare le nostre riflessioni in un momento dirimente per la nostra storia. Le sorti del Pd non sono un problema di famiglia ma una questione nevralgica per la democrazia di questo Paese”, ha dichiarato Cuperlo.