Lenola, 43enne ferito a Monte La Guardia, il salvataggio dei Vigili del Fuoco

GAETA – Ferito ad un piede in una zona impervia a Monte La Guardia ha lanciato l’SOS al 112 e si è mossa la macchina dei soccorsi per recuperare un 43enne caduto rovinosamente durante un’escursione in montagna. Erano le 12 circa di sabato quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Lenola.

Non facile l’intervento nella zona impervia dove è arrivato l’elicottero Drago 145 del reparto volo dei vigili del Fuoco di Ciampino.

Dopo poco il velivolo, supportato a terra dai vigili del fuoco della squadra territoriale di Gaeta, effettuava il recupero del ferito poi trasportato in ospedale a Latina. Sul posto anche 118 e carabinieri.