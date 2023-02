Comunità energetiche, accordo strategico Cethegus-Next Green Planet

LATINA – E’ stato siglato nei giorni scorsi un accordo strategico fra Leonardo Valle, presidente di Ceteghus scpa e Valerio Lombardi, AD di Next Green Planet, società che realizza gli impianti di produzione, accumulo e gestione della Comunità energetica rinnovabile con risorse economiche rese disponibili da investitori istituzionali convenzionati.

Si tratta di un’importante sinergia che si pone come obiettivo quello di assemblare persone, aziende, enti, tecnologie e finanza, per operare tutti insieme con il fine di ridurre le emissioni, risparmiare energia e denaro, promuovere la crescita e la consapevolezza ambientale dei territori coinvolti.

Nelle prossime settimane Cethegus organizzerà gli Stati generali dell’energia e Latina almeno in questo settore darà da apripista a livello nazionale

La società consortile per azioni Cethegus si pone come fine quello di creare opportunità pensando alle fasce deboli della società e alle pmi che hanno visto ridursi gli utili con l’aumento delle bollette energetiche. Ma il principio di fondo è che bisogna cominciare seriamente a guardare alle generazioni future.

Le comunità di energia rinnovabili (CER) sono soggetti autonomi controllati da soci o utenti presenti in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. I soci possono essere persone fisiche, PMI, autorità locali o le amministrazioni comunali. L’insieme di utenze e di consumi, residenziali, industriali o del settore terziario, vengono gestite come in un unico ecosistema. L’autoproduzione è al centro della sfida.

Le comunità energetiche rappresentano una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale capace di agevolare lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale. Il loro funzionamento si basa sul coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso fonti rinnovabili. Dotati di un proprio impianto per la generazione di energia elettrica per l’autoconsumo, ciascun utente cede la parte di energia in eccesso agli altri soggetti collegati alla smart grid: un’infrastruttura intelligente che collega tutti i soggetti della comunità energetica.

Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge. Tali incentivi non sono riconosciuti a tutta la quantità di energia prodotta, ma solamente a quella condivisa all’interno della comunità. Ogni comunità, attraverso la stipula di un contratto di diritto privato, stabilisce infine come ripartire fra i vari membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta.

Secondo i dati del Politecnico di Milano, entro il 2025 in Italia saranno attive all’incirca 40mila comunità energetiche di diverso tipo e dimensione. Il numero delle famiglie coinvolte in progetti di autoproduzione e autoconsumo dell’energia arriverà a 1,2 milioni, 200 gli uffici e 10mila le PMI. A quel punto, è calcolabile che la riduzione dei costi di distribuzione e trasmissione a carico dell’utente finale sarà di 720 milioni di euro e questo innescherà un’ulteriore accelerazione che potrebbe far aumentare oltre quota 100mila il numero complessivo delle energy communities italiane.

Le principali ragioni per prendere parte a una Comunità Energetica, sono il risparmio e la garanzia di indipendenza e sicurezza energetica sul territorio. Non mancano le aspettative positive in termini di impatti sulla società e sull’ambiente, quali l’adozione di un modello più sostenibile, la lotta alla povertà energetica, il rafforzamento dei legami di comunità.

Vantaggi ambientali

Con un impianto di produzione, riduci le emissioni di CO2 sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Vantaggi sociali

Con l’autoproduzione di energia, condividi l’energia tra gli stessi abitanti della comunità energetica.

Vantaggi economici

Le comunità energetiche garantiscono maggiore autosufficienza energetica. Il risparmio in bolletta è garantito: grazie all’autoproduzione e condivisione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

Ingegner Valerio Lombardi Ad Next Green Planet

Il manager romano Valerio Lombardi ha un curriculum vitae di grande spessore nazionale ed internazionale. Questi i passaggi salienti della sua carriera professionale. Laureato in Ingegneria Nucleare. Coautore di Rinascimento 2.0, Metodo per la realizzazione di modelli italiani di Smart City, basati sul turismo culturale, sviluppato nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento Diaee dell’Università La Sapienza di Roma; responsabile dei progetti smart city Clean MooN Olbia e Trevision, ideatore dei progetti Sarch, Heritage e Archeostar per la valorizzazione e salvaguardia di Beni Culturali. Esperto di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e delle radiazioni ionizzanti; è stato manager di aziende a capitale pubblico e privato, italiane e multinazionali; sviluppatore di strumenti e sistemi di salvaguardia ambientale, delle cosiddette boe intelligenti (sistemi elettronici di ormeggio in rada per navi da diporto), per il quale è stato vincitore nel 2006 del Premio “Innovazione Amica dell’Ambiente”, istituito da Regione Lombardia e Legambiente.