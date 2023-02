Latina, rinnovati i vertici Claai Assoimprese Lazio Sud

LATINA – Lo scorso 16 febbraio, a Latina, si sono rinnovati i vertici della “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, l’Associazione di categoria delle aziende artigiane e delle piccole imprese.

Ivan Simeone è stato eletto Presidente dell’Associazione con incarico di Direttore ad interim. Nel Consiglio Direttivo sono stati eletti Renzo Vecchi (Studio Vecchi) in qualità di Vice Presidente, Simona Loffredo (Loffredo Assicurazioni) Presidente di Impresa Donna, Clemente Catalani (Soc. Competere) ed Angelo Frateloreto (Urbastyle) Presidente Acconciatori.

Nel Comitato Esecutivo Gianni Campagna (Presidente Categoria delle Libere Professioni), Franco Cardinale (Coordinatore Sud Pontino), Roberto Stabellini (Coordinatore Nord Pontino), Luigi De Caprio, Paolo Prearo (Presidente Ristorazione e Somministrazione), Vincenzo Brignone e Massimo Piscitelli (Coordinatore provincia di Frosinone).

L’ Associazione datoriale è presente sulla scena sindacale nazionale dal lontano 1954. Firmataria di CCNL.

Il “Progetto associativo”, ha evidenziato Ivan Simeone promotore e Presidente della CLAAI Assimprese, nasce dall’esperienza di oltre 14 anni di attività nel mondo delle piccole imprese del territorio. Fine ultimo è quello di rafforzare sempre più la rete di operatori economici, struttura leggera ed operativa, che dia risposte professionali e concrete alle richieste dei propri associati, anche in sinergia con altre realtà della rappresentanza. Il momento non è certamente semplice per i nostri piccoli imprenditori. CLAAI come una realtà associativa sinergica ed inclusiva; un Club di imprenditori e professionisti che vogliono interagire tra loro. CLAAI, ha concluso Ivan Simeone, come realtà che vuole offrire opportunità di business e dare respiro ad un sistema condiviso tra Enti bilaterali, servizi di finanza agevolata e formazione.