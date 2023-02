Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single sarà una giornata romantica: trascorrerete più tempo possibile insieme al partner o alla persona che vi piace e sarebbe saggio cercare di fare qualche piano per il futuro. Professionalmente sarete efficienti e soprattutto molto convincenti se lavorate nel campo delle vendite. Per quanto riguarda la salute avete deciso di occuparvi di più del vostro corpo e farete di tutto per migliorare anche lo stato d’animo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia potreste alimentare la gelosia del partner a causa del vostro atteggiamento: cercate di essere ragionevoli nelle vostre scelte. Single: sarete confusi e potreste passare dall’odio all’amore o viceversa in un attimo. A lavoro siete insoddisfatti e dubiterete anche delle attività degli altri: fate un passo indietro e cercate di organizzarvi meglio. Per quanto riguarda la salute vi trovate in uno stato generale di affaticamento e potreste diventare impulsivi: prendetevi una pausa per rilassare corpo e mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e vi invita ad esprimere apertamente i vostri sentimenti: il partner vorrebbe alcune certezze sul futuro insieme. Single: parlate chiaro e guadagnerete la fiducia che vi aprirà la strada verso l’amore. Professionalmente dovreste strutturare meglio i vostri progetti: siate rigorosi e procedete con metodo per aumentare le possibilità di successo. Per quanto riguarda la salute, Mercurio vi porta un po’ di vigore, ma forse un po’ troppo: frenate il vostro ardore e rallentate un tantino il ritmo per non esaurire in fretta le vostre energie.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e segna un periodo di turbolenze sul piano sentimentale. In coppia dovreste affrontare alcuni fraintendimenti ed il partner avrà difficoltà a capire il vostro stato d’animo. Single: non gareggiate per conquistare l’anima del vostro prescelto, fate un passo indietro ed aspettate che le acque si calmino. A lavoro sarà la giornata dei equivoci e delle incomprensioni: armatevi di pazienza e concentratevi sulle vostre priorità. Per quanto riguarda la salute, la Luna accentua la fatica: dovreste pensare di più a voi stessi e curarvi del vostro corpo per sentirvi bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia la disposizione astrale causa qualche problemino: il partner potrebbe rimproverarvi per la mancanza di autonomia o per la tendenza a lasciarvi andare. Prendere qualche iniziativa vi aiuterebbe a guadagnare rispetto. Single: se avete appena incontrato una persona dategli un po’ di tempo per pensare. A lavoro dovreste cercare di evitare le discussioni in contraddittorio perché non sarete in grado di pensare obiettivamente. Per quanto riguarda la salute cercate di divertirvi ogni tanto: vi aiuterà a migliorare il morale e soprattutto le condizioni fisiche.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di accordare un po’ di spazio al partner e di essere più tolleranti nei suoi confronti. Single: se avete incontrato una persona recentemente, dovreste pensare bene a quello che volete prima di prendere una decisione. A lavoro non sarete dell’umore giusto per affrontare alcuni discorsi: sarà meglio rimandare gli appuntamenti e cercare di restare concentrati sulle attività quotidiane. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare attività piacevoli per aumentare il livello del vostro morale.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in sintonia col partner e farete di tutto per passare più tempo possibile insieme. Single: grazie al vostro atteggiamento riuscirete ad avvicinarvi molto di più alla persona che vi interessa. A lavoro trascorrerete una giornata piuttosto confusa: siete indecisi se sforzarvi per raggiungere il vostro obiettivo o magari aspettare un altro po’. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema: godetevi la giornata e non dimenticate di rilassarvi ogni tanto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia farete di tutto per rivivere le emozioni dell’inizio della vostra relazione. Single: avete deciso di non cercare più rapporti effimeri e siete pronti ad impegnarvi seriamente. A lavoro le vostre idee stanno prendendo forma: siete decisi a fare un cambiamento importante ed avrete i giusti mezzi per farlo. Per quanto riguarda la salute vi rendete conto di quali sono i vostri limiti ed agirete per trovare un giusto equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e vede un periodo di cambiamento sul piano sentimentale. In coppia dovreste essere consapevoli della vostra situazione e decidere se dare un’altra chance al vostro rapporto o continuare su una strada diversa. Per i single sarà una giornata di riflessione su ciò che hanno vissuto in passato e quello che vogliono per il futuro. A lavoro dovreste armarvi di pazienza se state aspettando notizie: siete sulla giusta strada ma i risultati tarderanno ancora un po’. Per quanto riguarda la salute cercate di pensare positivo: siete in ottime condizioni fisiche ma dovreste lavorare un po’ per aumentare il livello del morale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, piccole incomprensioni sono sul menu del giorno: non datevi la colpa a vicenda e cercate di chiarire i vostri dubbi. Single: se vi piace una persona farete di tutto per incontrarla, ma potreste essere fraintesi. A lavoro l’atmosfera generale sarà tesa: avete troppe cose da fare e non riuscirete a portarle a termine se non collaborerete con i vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute sarete nervosi e lo stress prenderà il sopravento: prendetevi del tempo per rilassare la mente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e renderà romantici la maggior parte di voi. In coppia passerete la giornata in modalità seduzione ed il partner ve ne sarà grato. Single: osate ad esprimere i vostri sentimenti perché avrete solo da guadagnare. Professionalmente avrete molte idee innovative, ma se lavorate in squadra non cercate di imporre il vostro punto di vista: sarebbe un peccato mescolare l’entusiasmo con l’autorità. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia morali che fisiche, tuttavia, ricordatevi di prendervi delle piccole pause per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà la giornata migliore per affrontare i discorsi importanti: insieme al partner troverete le soluzioni ai vostri problemi e guarderete al vostro futuro con più entusiasmo. Single: l’influenza del Sole è molto favorevole per coloro che decideranno di incontrare nuove persone. Professionalmente sarete motivati e molto produttivi. Coloro che cercano un nuovo lavoro dovranno affidarsi alla loro intuizione. Per quanto riguarda la salute avete raggiunto un buon equilibrio tra corpo e mente e vi sentirete molto bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.