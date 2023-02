Week end di medaglie per le Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio

SABAUDIA – Week end di gare per le Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio delle Fiamme Gialle che tra Torino e Roma conquistano quattro medaglie d’oro e una di bronzo.

Alla gara internazionale di canottaggio “D’Inverno sul Po” disputata a Torino, a brillare più di tutte è la stella di Giulia Zaffanella capace, a bordo di due equipaggi misti individuati entrambi dal responsabile della Nazionale Junior femminile Massimo Casula, di conquistare il sabato la medaglia d’oro nel “doppio” Under 19 insieme a Matilde Paoletti (C.C. Roma) e la domenica l’oro nel “quattro di coppia” Under 19 con Matilde Paoletti (C.C. Roma), Angelica Erpini (C.C. Aniene) e Melissa Schincariol (S.C. Cernobbio).

Un oro e un bronzo anche per Marco Miatello, per la domenica selezionato dal responsabile della Nazionale Junior maschile Valter Molea, ha trionfato a bordo dell’“otto” Under 19 composto dai migliori canottieri della categoria e il sabato ha conquistato la medaglia di bronzo nel “due senza” Under 19 insieme a Matteo Cardinali, con un equipaggio tutto societario.

Nelle altre gare da segnalare l’ottima prova dell’Ammiraglia gialloverde Under 17 che chiude al quarto posto sfiorando il podio per soli 2 decimi. L’equipaggio composto da Rigoni Cristian, Panziera Michael, Roccarina Cristian, Candido Christian, Miccinilli Riccardo, Sartori Nicolò, Vena Davide, Cardinali Leonardo e il timoniere Sandon Diego, alla sua prima uscita ufficiale, dopo 5000 metri di gara ha tagliato il traguardo alle spalle del misto della Canottieri Candia, della S.C. Varese e del misto C.C. Gavirate.

A chiudere il week end di gare, mentre a Torino la Sezione Giovanile di canottaggio solcava le acque del fiume Po, a Roma la canoa gialloverde ha visto trionfare Carlo Di Girolamo alla Decathlon Challenge, gara nazionale disputata a bordo di simulatori di pagaiata detti “pagaiergometri”.