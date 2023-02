Paracanoa, primo successo per Valerio Catoia

LATINA – L’atleta paralimpico di Latina Valerio Catoia ha preso parte con successo, per la prima volta con i colori della Polizia di Stato, e quindi delle Fiamme Oro di cui è parte, alla “Decathlon Challenge”, finalissima dell’unico circuito indoor della Federcanoa. Due giornate di gare per le categorie junior, ragazzi, senior (kayak e canadese) e Paracanoa.

Accompagnato dal suo allenatore e responsabile del settore Paracanoa del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Sabaudia, Dott. Stefano Vando, Valerio, a soli sette mesi dal suo primo approccio a questa disciplina, alla sua prima gara in assoluto ha sfoggiato un’ottima prestazione giungendo primo nella sua batteria sui 500mt con un tempo di 2’51”.

“Il successo ottenuto dall’atleta Valerio Catoia è il giusto coronamento di un impegno assiduo e costante, impegnato 6 giorni su 7”, ha spiegato coach Stefano Vando soddisfatto dalla prestazione conquistata grazie a duri allenamenti sul lago di Paola sin dalle primissime ore del mattino a temperature quasi proibitive, alternati a sedute in palestra.

L’evento promozionale che ha visto la partecipazione di 150 atleti in rappresentanza di 31 società ha portato il mondo della “canoa” negli store del prestigioso brand sportivo Decathlon di Tor Vergata (Roma) con il simulatore e gli ergometri a ricreare le otto corsie di una classica gara in acqua.

Valerio Catoia fu nominato Poliziotto ad Honorem un anno fa dopo essere stato insignito dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella .