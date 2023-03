A Latina Scalo la mostra di Arti e Mestieri

LATINA – Si terrà nel fine settimana, il 25 e 26 marzo a Latina Scalo, la seconda edizione della Mostra di Arti e Mestieri di Pasqua organizzata dal Comitato di quartiere della frazione nello spazio ex Cinema Enal (dalle 9 alle ).

“Torneranno ad esporre artisti e artigiani già conosciuti nella scorsa edizione e ce ne saranno di nuovi – spiegano gli organizzatori – Ceramiche, creazioni tessili, ricami, alta bigiotteria, lavorazioni varie, tutto all’insegna dell’artigianalità e dell’home made, per sottolineare l’importanza e la preziosità di cio’ che viene creato dal nulla nel rispetto di antiche tradizioni. Arti e di mestieri non devono e non possono scomparire, devono anzi essere riscoperti e tramandati”.

Previsto per sabato pomeriggio anche un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli a cura dello staff de La Casa di Dora di Luana Bavaro.