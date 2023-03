A Latina un simulatore hi-tech per imparare a guidare le macchine da cantiere

LATINA – E’ un po’ come stare in un videogioco, ma serve ad imparare, in totale sicurezza, un mestiere. Una plancia multischermo e alcuni joystick consentono di simulare la guida di ben cinque diversi tipi di macchine da cantiere. La novità è stata presentata questa mattina a Latina nella sede della Scuola di Formazione Edile (in via Eugenio di Savoia 26), alla presenza del Prefetto Falco, delle autorità cittadine e del presidente dell’Ance Pierpaolo Palluzzi. Un sistema che consentirà di aumentare anche la sicurezza sul lavoro nei cantieri.

“Una tecnologia molto importante perché consente di aumentare la sicurezza sul lavoro”, ha sottolineato il prefetto Maurizio Falco

Il simulatore si chiama Vortex Vantage ed è il primo in Italia con cinque schermi: “E’ un’attrezzatura di addestramento immersivo, è dotata di cinque schermi e in grado di simulare escavatori, piattaforme elevatrici e tutte le macchine che si utilizzano in edilizia. Un’immersione reale del cantiere, con tanto di vibrazioni e di rumori che sono propri di queste macchine. E si può scegliere non solo il tipo di macchina, ma anche il tipo di terreno che si vuole simulare, e impostare le condizioni atmosferiche in cui svolgere la simulazione – spiega la presidente dell’Ente Bilaterale Paritetico Territoriale per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Latina, Georgia Pinna – Noi puntiamo molto sui giovani e speriamo così di attrarre giovani nel nostro settore che purtroppo ha da sempre il marchio dell’essere brutto, sporco e cattivo, ma che noi speriamo di trasformare in un settore di grandi e alte professionalità Questo strumento per noi è il primo passo di un percorso. Lavoriamo insieme con i sindacati per il bene comune”.

“Questa attrezzatura dà un’idea anche di quanto si sia investito in formazione, scurezza e inclusione dei giovani”, ha aggiunto Alessio Faustini (FILLEA CGIL Frosinone/Latina) vicepresidente della Scuola Edile.

Sulla Via dei Monti Lepini nascerà a breve la sede operativa con le aule per la formazione.