Poste Italiane: a San Felice Circeo installata la prima cassetta postale “smart” con schermo in Italia

Poste Italiane conferma il suo impegno verso il territorio e, anche in un’ottica di riqualificazione urbana, ha avviato in provincia di Latina la sostituzione e l’installazione delle nuove cassette smart 2.0. E’ stata, infatti, posizionata, presso l’ufficio postale di San Felice Circeo, in Via Alcide De Gasperi, la prima cassetta Smart di nuova generazione con schermo, installata in Italia.

Grazie alla tecnologia IOT e dotate di uno schermo a basso consumi ad e-ink le nuove cassette “smart” sono in grado di fornire informazioni utili ai cittadini del Comune, come i principali dati ambientali: temperatura, umidità polveri sottili, quantità del biossido di azoto.

Poste Italiane ha scelto di mantenere l’estetica della cassetta, che da sempre la caratterizza, e, aggiungendo specifici sensori, che verificano la presenza della Posta al suo interno, ha reso ancora più efficiente la raccolta della corrispondenza. Questa informazione viene inviata al palmare del portalettere che eventualmente abiliterà lo svuotamento della cassetta, riducendo di conseguenza l’impatto ambientale, poichè evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota.

In linea con la sua missione sociale, Poste Italiane prosegue con l’attività di sostituzione e manutenzione delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano e l’installazione di cassette di ultima generazione su tutto il territorio. Infatti anche nei Comuni sotto i 5000 abitanti hanno le medesime funzionalità delle cassette “smart”, ma sono senza schermo.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.