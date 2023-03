Acqua, sì al bonus idrico per le fasce fragili, ma non a carico degli altri utenti pontini

LATINA – Il bonus idrico per il più bisognosi è all’attenzione della conferenza dei sindaci dell’Ato 4 che ne dovrà discutere nella prossima seduta (dopo che quella del 15 marzo è andata deserta). Così, in vista dell’appuntamento, tre associazioni del sud Pontino fanno i conti ad Acqualatina chiedendo che sì, la misura di solidarietà venga riconosciuta, ma non a carico degli altri utenti.

La richiesta arriva dalle Associazioni “Comunità Lazio Meridionale Isole Pontine” e “Incontri & Confronti” e da Lega SPI CGIL Sudpontino che ricordano come il bonus idrico a favore di chi versa in condizioni di disagio economico sia una misura giusta e chiedono che sia confermato per le annualità 2021 e 2022, proponendo un bonus idrico integrativo locale agli stessi utenti ammessi al sistema nazionale di agevolazione, da utilizzare per raggiungere il quantitativo essenziale di acqua necessario al soddisfacimento dei fabbisogni fondamentali.

Il problema semmai è chi deve pagare questa agevolazione sociale. Non certo gli altri utenti attraverso nuovi aumenti tariffari – dicono in sostanza le associazioni – considerato che le tariffe sono cresciute già del 13,5%. Ad incidere sulla lievitazione delle bollette, una morosità di 156,7 milioni di euro secondo l’ultimo bilancio di Acqualatina, somma che l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) riconosce al gestore idrico di poter caricare in percentuale sugli utenti che già pagano quanto dovuto. Un annoso problema al quale si aggiunge l’altro storico, quello delle perdite in rete.

Le associazioni ricordano anche che gli aumenti sono dovuti anche ai costi energetici sostenuti per pompare acqua che per il 71% viene poi dispersa in rete.