Riparte il progetto di Innovation Community di Exo Latina

(nella foto da exolatina.com alcuni dei giovani membri dell’associazione di Latina)

LATINA – Va avanti il progetto “Innovation Community” di Exo Latina, l’associazione formata da giovani della provincia di Latina che nasce con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’esodo lavorativo giovanile. Dopo i primi due anni di attività – due edizioni di Elevator Pitch Contest, il festival dell’innovazione di Latina, “Innovation Community” nelle scuole superiori del territorio, diversi business game in collaborazione con le aziende più innovative pontine – è partita al Liceo Scientifico “E. Majorana” la seconda edizione del progetto Innovation Community.

“L’iniziativa – spiega Francesco Pappone del team Innovazione – ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi, delle scuole superiori di Latina, il mondo dell’innovazione, della tecnologia e delle startup.

Con un approccio che unisce l’apprendimento di concetti fondamentali a una fortissima componente pratica, l’ ”Innovation Community” prova a portare un po’ di Silicon Valley nella nostra città”. Si tratta di incontri settimanali in diverse forme: Business Game, ovvero si tratta di simulazioni di risoluzione di problemi aziendali adottando un approccio innovativo; nano-conference, il momento in cui i partecipanti possono conoscere le aziende più innovative della nostra provincia. E ancora, lezioni con tutor: apprendimento di nozioni teoriche riguardanti l’imprenditorialità affiancate ad attività pratiche.

Il progetto è risultato vincitore del bando “Vitamina G” della Regione Lazio e prevede il coinvolgimento di diversi partner come Virgilio 2080, un’associazione in house del distretto 2080 del Rotary International, e diverse aziende innovative del territorio.

“Virgilio 2080 è impegnata nel favorire, incoraggiare e valorizzare l’attitudine e il talento imprenditoriale e all’interno di “Innovation Community” gestisce le lezioni con i tutor, i quali mettono a disposizione dei ragazzi la loro esperienza e competenza”, aggiungo da Exo che ha previsto un fitto calendario di appuntamenti: ”Cos’è Virgilio 2080?” con Ernesto La Rosa, presidente di Virgilio 2080, “Team working” e “Project Management” con Roberto Pozza, professore aggiunto presso Luiss e IED, “Comunicare con efficacia” con Monica Margiotta, psicologa clinica e consulente HR, “Pillole di finanza aziendale” con Giorgio Priori, ingegnere con formazione in Corporate Finance e Strategy che opera nell’ambito dell’analisi finanziaria e degli investimenti, “Investor Pitch e Business Model Canvas” con Francesco Paolo Russo, CEO To Be srl e DG Angi, “Branding e Rebranding” con Patrizia Scifo, CMO Inbrand Adv e Coordinating Director Ip Magazine.

“Ringraziamo – dicono i fondatori di Exo Latina – il Liceo Scientifico “E. Majorana”, l’associazione Virgilio 2080 e i suoi tutor, Hygenia, e Technoscience per l’accoglienza allo Unit Lab”.