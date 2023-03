Latina e Aeronautica Militare, il Prefetto Falco: “Legame affettivo e culturale” – LE FOTO

LATINA – C’è un forte legame tra l’Aeronautica militare e i cittadini della provincia di Latina. Lo ha sottolineato ieri il prefetto Maurizio Falco partecipando alle cerimonie per i 100 anni della Forza Armata nel giorno in cui la 4^ BTS DA / AV di Borgo Piave e il 70° Stormo di Latina hanno aperto i cancelli al pubblico e alle scuole.

“Il legame affettivo e culturale che si è potuto rinsaldare, tra i militari che sono venuti in questi ultimi tempi in terra pontina da tutte le parti d’Italia, e le popolazioni autoctone, è una eredità che vale la pena ribadire con la forza, a beneficio di tutti e in particolare dei giovani”, ha detto il Prefetto che ha parlato durante l’alzabandiera in piazza del Popolo partecipando con le altre autorità poi alla cerimonia al Monumento all’Aviatore.

Il Comandante della 4^ BTS DA/AV, Generale di Brigata Sandro SANASI, ha sottolineato che “le celebrazioni rappresentano l’occasione per proiettarsi verso il futuro, mantenendo lo sguardo rivolto al passato. Ciò che siamo oggi è frutto di un lungo percorso intrapreso nel tempo, non privo di insidie e di difficoltà, un lavoro fatto di sacrificio, competenza, passione ed umiltà, condotto sempre con forte motivazione e nel rispetto dei nostri valori.”

Dal 70° Stormo, il comandante Colonnello Pilota Giuseppe BELLOMO, ha evidenziato che “l’Aeronautica è parte integrante della nostra storia, simbolo di eccellenza ed eleganza, una ricchezza del nostro Paese per competenze e capacità sia tecniche che umane, ma anche una delle più belle immagini dell’Italia, un patrimonio di cui possiamo essere orgogliosi.” Ha poi ringraziato tutti gli uomini ed alle donne in azzurro, che scelgono di servire senza esitazione il proprio Paese e di onorare giornalmente la divisa che indossano tenendo fede al giuramento prestato con immenso senso del dovere. “Se abbiamo raggiunto tali risultati è solo grazie alla piena collaborazione degli aviatori, dei militari, dei tecnici, che lavorano in aria ed a terra. Esempio di squadra, di etica, di unità di intenti e di piena collaborazione nel perseguire un obiettivo comune, esempio di valori di un’Italia che vuole e può evolvere e crescere”.