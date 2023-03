Al Fellini di Pontinia in scena “Brevi interviste con uomini schifosi”

PONTINIA – Va in scena sabato 25 marzo il quarto appuntamento del Teatro Fellini di Pontinia per la stagione 22/23 in collaborazione con ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio, riconosciuto dal MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Pontinia e della Provincia di Latina. Alle 21 l’appuntamento è con “BREVI INTERVISTE CON UOMINI SCHIFOSI” di David Foster Wallace per la regia e drammaturgia di Daniel Veronese, una delle personalità di maggiore spicco del nuovo teatro argentino di questi anni (nella traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini), con Lino Musella e Paolo Mazzarelli, una produzione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Marche Teatro, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria srls. Con il sostegno di Timbre 4, Buenos Aires, e Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

Lo spettacolo, grazie allo sguardo feroce e al molto humor di Veronese, è uno “zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso”, mentre “l’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana con una suprema abilità nel descri-

vere il quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo”.

In scena due uomini che si alternano nei due ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Il risultato è disturbante e comico ad un tempo.

Il disegno luci è di Marciano Rizzo, la Direzione tecnica di Marciano Rizzo, Gianluca Tomasella; Fonica e video Marcello Abucci; Responsabile di produzione Gaia Silvestrini; Assistente alla produzione Gianluca Bonagura

BIGLIETTO PRIMO SETTORE intero € 23,00 – ridotto under 26/over 65 € 18,00

BIGLIETTO SECONDO SETTORE intero € 18,00 – ridotto under 26/over 65 € 15,00

EFFETTI COLLATERALI – Prima dello spettacolo, nel foyer del Fellini, si terrà Effetti Collaterali, conversazione sullo spettacolo “Brevi interviste a uomini schifosi”, il secondo dedicato all’opera e alla figura di David Foster Wallace, condotto da Anna Eugenia Morini, con la partecipazione di Leonardo G. Luccone, scrittore, editor, che ha tradotto e curato volumi di scrittori angloamericani come John Cheever e F. Scott Fitzgerald. La partecipazione all’incontro è gratuita (con prenotazione al numero 3496384606).

Dalle 19.00 sarà possibile prendere un aperitivo nel foyer del teatro grazie alla collaborazione con Campana street food e Azienda Agricola Monti Cecubi di Itri.

Su prenotazione, al costo di 5 euro a/r (al numero 3925407500) è attivo “Un bus chiamato Fellini” il servizio navetta da Latina verso il teatro Fellini.