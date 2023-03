BodyArt-Therapy al Goretti di Latina con l’artista Anna Maria Mazzini

LATINA – Sentirsi belle anche dopo un intervento per tumore al seno. È possibile? Sicuramente se lo sono chieste e se lo continuano a domandare tante donne colpite dalla malattia e sono molti a ritenere che la “Percezione” di continuare ad esserlo non è “ un di più ”, ma è parte importante del percorso di cura e di guarigione. Lo spiega il direttore della Breast Unit di Latina Fabio Ricci presentando la “Mostra D’arte Contemporanea in Ospedale”, curata da Fabio D’Achille Direttore Museo D’arte Diffusa (MAD), che dall’8 marzo all’8 maggio potrà essere visitata presso la Direzione Sanitaria, la Breast Unit, il Cup,

il Poliambulatorio, l’Ingresso dell’Ospedale lato Risto. S.I. Bar dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, negli orari di apertura al pubblico. “In pratica – aggiunge il prof Ricci – attraverso la Pittura, Fotografia, BodyArt-Therapy che l’artista Anna Maria Mazzini ha trasformato il corpo nudo di donne operate di cancro al seno in “opere d’arte”, che diffonderanno bellezza, colore, amore e speranza nei luoghi simbolo della presa in carico e della cura delle donne che si ammalano. La Body Art Therapy va considerata una vera e propria opportunità, un’esperienza di “cambiamento ed arte”, un “metodo di aiuto”.

L’artista Anna Maria Mazzini, colpita lei stessa da tumore al seno, ha sempre dipinto i corpi di donne operate come se fossero una tela, realizzando numerose opere di nudo femminile: “L’Arte ha una Forza Terapeutica innegabile – spiega la Mazzini – per un’artista che, come me, dipinge da tutta la vita, davvero la pittura, nell’esperienza diretta con il tumore, ha fatto da traino per ritrovare coraggio e percorrere il duro cammino della malattia, gradino per gradino. Ringrazio tutti gli operatori dell’Azienda Sanitaria di Latina, il team della Breast Unit per la disponibilità e sensibilità dimostrata, ma ringrazio in particolar modo la Direttrice Generale dott.ssa Silvia Cavalli perché mi ha dato ulteriore fiducia e stimolo per continuare a credere e andare avanti con il mio talento in questo progetto. Ho sentito, l’amore, la passione per il suo lavoro e il desiderio di coccolare, accarezzare, proteggere, aiutare, tutte le donne che combattono contro la malattia. Esattamente quello che faccio anch’io con il pennello”.

La mostra, intitolata “Dopo un tumore al seno sentirsi ancora belle – Anna Maria Mazzini”, è stata voluta dalla Direttrice Generale della ASL di Latina dott.ssa Silvia Cavalli, dal dott. Sergio Parrocchia, Direttore Sanitario Aziendale, dalla dott.ssa Assunta Lombardi Direttrice del Dipartimento Staff della Azienda, dal Prof. Fabio Ricci e Dott. Carlo De Masi, Direttore e Responsabile Aziendale della Breast Unit, dalla Prof.ssa Antonella Calogero, Direttrice DSBMC Università Sapienza – Polo Pontino, in collaborazione con la LILT di Latina presieduta da Nicoletta D’Erme, l’ANDOS di Sezze con la presidente Maria De Renzi, l’Associazione di Volontariato Onlus ANNALAURA di Terracina presieduta da Rosario D’Aurora) e dalla Farmacia Giannantonio del dottor Giancarlo Giannantonio. verrà inaugurata il 16 marzo alle ore 13.00, presso la sala conferenze della palazzina direzionale.