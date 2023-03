I commissariati di Formia e Gaeta consegnano l’olio di Capaci all’arcivescovo Vari

GAETA – Un gesto dal forte valore simbolico quello che ha visto protagonisti questa mattina i dirigenti dei commissariati di P.S. di Gaeta e Formia, Michele Pota e Aurelio Metelli che hanno consegnato all’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Gaeta Monsignor Luigi Vari la boccetta contenente l’olio proveniente dal giardino della Memoria di Capaci.

La cerimonia segue quella già tenutasi presso la Diocesi di Latina alcuni giorni fa e rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla Polizia di Stato per commemorare le vittime della mafia nell’approssimarsi del 31° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e le loro scorte.

Anche presso l’Arcidiocesi di Gaeta sarà quindi consacrato l’olio proveniente dagli alberi di ulivo piantati nel giardino della memoria di Capaci e donato alle Questure per la successiva consegna a tutte le diocesi d’Italia, dall’Associazione Quarto Savona 15 fondata da Tina Montinaro vedova del capo scorta.