Sport in carcere a Latina, concluso il progetto del Coni

LATINA – Si è concluso il progetto “Sport in carcere” del Coni nella casa circondariale di via Aspromonte a Latina, per promuovere salute e benessere collaborando al processo di ri-educazione attraverso le discipline sportive. I detenuti hanno potuto praticare il badminton, con l’istruttore Adriano de Nardis e la ginnastica a corpo libero, con l’istruttrice Roberta Romagnuolo, diretti dal coordinatore tecnico Coni Latina Marcello Zanda.

“Le finalità del progetto – spiega la delegata Coni regionale per la provincia di Latina, Alessia Gasbarroni – sono quelle di cercare di sviluppare un’educazione corporea e motoria per l’affermazione di abitudini sane nella quotidianità carceraria, valorizzando la dimensione ludica come opportunità di socialità e di allentamento delle tensioni prodotte dalla condizione detentiva”. Ma lo sport diventa in questo modo “anche pratica disciplinante ed educazione alle regole”, aggiunge Gasbarroni.

Il progetto aveva ricevuto il via libera della direttrice della struttura Nadia Fontana.