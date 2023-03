Il consigliere regionale eletto Enrico Tiero ringrazia i cittadini di Latina

LATINA – Si celebrerà oggi, giovedì 2 marzo, il Thanksgiving Day politico del vice portavoce regionale Enrico Tiero e neo consigliere regionale. Un evento organizzato per ringraziare gli elettori che si svolgerà al 24mila Baci di Latina, in via dei Cappuccini, a partire dalle ore 19. Presenti il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI e presidente della commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato; l’on.Roberta Angelilli neo consigliera regionale di FdI; l’on.Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera di FdI; l’on.Luciano Ciocchetti, vice presidente della commissione Affari Sociali della Camera; Michele Nasso, responsabile provinciale enti locali di FdI e commissario del partito a Latina. Previsto un collegamento da Washington con Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI e co-presidente del gruppo Ecr. Previsto l’intervento di Enrico Tiero nella nuova veste di consigliere regionale del Lazio, oltreché di vice portavoce regionale di FdI. Al termine degli interventi Enrico Tiero saluterà gli ospiti con musica e buffet.

“Con l’evento di domani intendo ringraziare di cuore gli elettori per il consenso che hanno accordato alla mia persona e al mio programma -afferma Enrico Tiero- la chiusura del processo elettivo ci restituisce alcune settimane prima della mia presa di servizio in Consiglio regionale. Sarà tempo prezioso per rafforzare unità e coesione tra di noi, dopo una campagna elettorale ricca di contenuti e molto responsabile. Lasciatemi essere orgoglioso per il consenso capillare diffuso ricevuto in tutta la provincia. Ho ottenuto voti in tutti i 33 Comuni della provincia di Latina e non da singole porzioni territoriali, caratteristica questa che mi rende rappresentante di tutti i centri del comprensorio, anche quelli minori. Noi siamo per una regione ‘amica’ della comunità. Per una regione che si metta al servizio dei suoi cittadini per guidarli e sostenerli nei processi di modernizzazione del sistema. In questo senso ritengo di poter mettere a disposizione la mia esperienza e la capacità amministrativa maturata al servizio del territorio. Lavorerò per portare avanti le istanze della nostra bellissima provincia in Regione”.