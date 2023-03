Il report della Cassa Dottori Commercialisti di Latina: una professione in crescita nonostante crisi e difficoltà

LATINA – Sono 702 gli iscritti della provincia di Latina, ovvero il 9% del totale dei professionisti laziali associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Nella provincia di Latina, nel 2022, cresce lievemente la componente femminile: le professioniste hanno raggiunto quota 224 e sono ormai quasi il 32% del totale, con un un’incidenza superiore a quella regionale (30,5%) ma inferiore a quella nazionale (33,3%). I dottori commercialisti under 40, invece, rappresentano quasi il 18% del totale, un valore in linea con la media regionale (17,8%) ma inferiore a quella nazionale (21,1%).

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l’andamento per i Dottori Commercialisti della provincia di Latina è in miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, si registra un incremento maggiore rispetto alla media nazionale e regionale, con un reddito medio in crescita del 10,4% rispetto a quello dell’anno precedente (quasi 47 mila euro contro gli oltre 42 mila del 2021) e un volume d’affari che ha raggiunto quasi 76 mila euro rispetto agli oltre 68 mila euro dichiarati nel 2021 (+10,5%).

“I dati sui redditi e i volumi d’affari, con una crescita maggiore rispetto ai valori ragionali e nazionali, presentano un quadro generale positivo per gli iscritti della provincia di Latina, dimostrando come la categoria sia stata in grado di affrontare la crisi attuale, dovuta all’emergenza sanitaria e alla guerra russo-ucraina, e di impegnarsi costantemente nel sostenere il sistema Paese”, ha dichiarato Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Inoltre, dall’analisi dei dati emerge, che in questa provincia l’incidenza dei giovani è inferiore alla media nazionale: in questi anni, la Cassa ha mantenuto alta l’attenzione sulla componente under 40, investendo in politiche di welfare ‘strategico’, come i bandi per l’avvio alla professione, la nascita di aggregazioni e per la formazione professionale”.

Nel corso del 2022, in favore dei dottori commercialisti pontini, l’Ente ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre 160 mila euro, di cui il 25% è stato destinato al sostegno della formazione degli iscritti e i loro familiari.

L’Ente – che il 3 febbraio scorso ha compiuto 60 anni di attività – organizza mercoledì 29 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, presso Circolo Cittadino in Piazza del Popolo n. 2, Latina, il convegno “La Cassa incontra gli iscritti”, in collaborazione con i Delegati territoriali e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, con l’obiettivo di parlare della previdenza e delle iniziative di welfare a favore della categoria.

All’incontro, che dà diritto a un massimo di tre crediti formativi obbligatori, parteciperanno Stefano Distilli, Presidente Cassa Dottori Commercialisti (CDC), Andrea Perrone, Consigliere di Amministrazione CDC, Raffaella Romagnoli, Presidente ODCEC Latina, e Gianpiero Macale, Delegato ODCEC Latina.

All’evento sarà possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e informazioni di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.