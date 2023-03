La Icar di Latina diventa (anche) spazio espositivo con Mad e Alessandra Chicarella

LATINA – Nasce alla Icar di Latina, un nuovo spazio espositivo che entra a far parte della grande famiglia di Mad, il Museo di Arte Diffusa. A metà tra imprenditoria e cultura, in un’azienda dove il management ha uno sguardo al femminile, si guarda ora anche alla creatività. Nasce così la proposta di Barbara Donati e Monica Reggi di ospitare un progetto artistico di genere e di farlo con MAD e Alessandra Chicarella. “L’arte incontra l’impresa per fare “insieme un viaggio” tra i colori e le forme che disegnano spazi da percorrere”, spiegano dalla storica azienda pontina.

“Un’esposizione che di per sé è essa stessa un’opera artistica installativa e dinamica che interagisce coi diversi contentori che offre la concessionaria e che comunque è dedicata anche a chi lavora tutti i giorni nel mondo del trasporto privato, dei viaggi, della mobilità sostenibile in stretto contatto con la tecnologia e l’ambiente circostante”, spiega il curatore Fabio D’Achille.

La mostra si intitola “Ricalcolo l’itinerario” e propone – spiega l’artista Alessandra Chicarella – “una mappa di forme e colori diversi, di itinerari esplorati, di luoghi speciali e spazi ancora da visitare. Nei “Percorsi suggeriti” ritrovo le città attraversate a piedi, gli scorci lontani e paesaggi immaginati. La street view si muove fra sensazioni ed emozioni, personaggi inventati e riscoperti, ritornelli e strofe antiche. Sosto a lungo davanti al racconto del tempo, dove i colori si possono cancellare con un dito e il volo di un gabbiano segna un altro punto sulla mappa. È ora di ripartire.

Risalgo a bordo della mia vita. Imposto il navigatore. Destinazione sconosciuta”.

Il vernisagge è in programma sabato 1 aprile alle 11 alla ICAR di Latina (Borgo Piave 93), dove l’amministratrice delegata della SPA, Barbara Donati, inaugurerà l’esposizione temporanea dell’artista Alessandra Chicarella.

La mostra resterà visitabile fino al 31 maggio.