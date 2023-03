Violenze e abusi, ad Aprilia carabinieri e Centro Donna Lilith inaugurano la stanza per le audizioni protette

APRILIA – Sarà inaugurata lunedì 3 aprile 2023, alle 11, nella sede del Reparto Territoriale di Aprilia, alla presenza delle massime autorità provinciali e cittadine la stanza “Ti Ascolto”, realizzata dal Centro Donna Lilith di Latina e dedicata all’ascolto protetto di soggetti vulnerabili vittime dei reati di violenza e abusi. Si allarga così la rete di strutture presenti sul territorio per offrire spazi fisici di accoglienza per le persone più fragili, in particolare per le donne vittime di violenza, e aiutarle ad intraprendere un percorso di liberazione e rinascita.