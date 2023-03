Lotta ai disturbi alimentari: i Giovani CRI incontrano gli studenti del Liceo Grassi

LATINA – Il 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, cioè la giornata per la lotta ai disturbi della nutrizione, i Giovani del Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana terranno un incontro formativo su questo tema con oltre duecento studenti del Liceo Scientifico “GB. Grassi” di Latina.

«L’iniziativa nasce dal fatto che gli specialisti segnalano che aumenta sempre più la percentuale di disturbi del comportamento alimentare specie nella fascia adolescenziale, e che per coloro che ne soffrono vi sono molte implicazioni anche con l’esperienza vissuta a scuola», ha spiegato Camilla Palumbo, volontaria Giovani CRI referente per questa attività, «così l’obiettivo che ci poniamo non è solo quello di arrivare al cuore dei ragazzi trattando un tema così delicato, ma dare la possibilità di far capire che c’è sempre un modo per risolvere questi problemi, attraverso un percorso psicologico e medico (nutrizionisti, dietisti), dare quindi una speranza che può salvare la vita».

Tra il Comitato di Latina CRI e il Liceo Grassi c’è una collaborazione che dura già da cinque anni, con i monitori CRI che insegnano il Primo Soccorso agli studenti del quarto anno, per un periodo di circa cinque mesi l’anno, ha spiegato la volontaria Nives Grimaldi, dell’Ufficio Formazione del Comitato di Latina e che coordina questi interventi. «Gli incontri sui disturbi del comportamento alimentari abbiamo deciso di estenderli anche agli studenti del secondo anno perché ci dicono che è proprio questa età in cui iniziano a manifestarsi. Sono fiduciosa che questa iniziativa sarà ripetuta presso altre scuole», ha concluso Nives Grimaldi.

Per questa attività, il Comitato di Latina CRI ringrazia il Dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi e la professoressa Serena Cassoni; mentre l’organizzazione operativa coordinata da Camilla Palumbo vede coinvolti i giovani volontari Francesco Federico, Roma Gioia, Francesca Grassucci, Singh Sukhraj.