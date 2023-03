Studio e Sport Sabaudia 2023, un nuovo premio assegna 10 borse di studio

SABAUDIA – Dieci borse di studio ad altrettanti studenti che si distingueranno a scuola o nello sport.

E’ il premio “Studio e Sport Sabaudia 2023” nato grazie alla disponibilità dell’azienda sabaudiana Gnessi Teresa Srl e patrocinato dal Comune.

Le borse di studio dal valore di 500 euro l’una, saranno assegnate a quattro studenti della scuola media inferiore e a sei della media superiore (esclusi gli iscritti all’ultimo anno) dalla Commissione nominata dal Sindaco Mosca e composta da Vincenzo Parrinello, presidente, Pia Schintu (assessore all’Istruzione), Antonio Bonetto (Ufficio scolastico provinciale), Alessia Gasbarroni (delegato Coni provinciale), Roberto Cavana (CIP) membri, e Giuseppe Scalco, segretario.

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione, – ha commentato il Sindaco Mosca – ringrazio la Gnessi Srl per aver voluto sostenere concretamente il Premio Studio e Sport, prevedendo la concessione di 10 borse di studio ad altrettanti giovani studenti del nostro territorio, distintisi sia nel campo scolastico sia nel settore sportivo. Sono certo che l’iniziativa costituirà stimolo per altre analoghe iniziative e per tutti i giovani che ritengono impropriamente l’impegno nello studio incompatibile con la pratica sportiva, quando invece i due aspetti sono pienamente complementari tra loro, a totale beneficio dello sviluppo

armonico della persona”.

Il Premio è riservato agli studenti che frequentano le scuole medie inferiori e superiori a Sabaudia e agli studenti dello stesso ambito scolastico che risiedono nella città delle dune.