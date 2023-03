Omicidio a Suio, Molinaro era in cura da una psicologa

SUIO – Nuovi dettagli sono emersi nelle ultime ore sullo stato di salute di Giuseppe Molinaro, il carabiniere 58enne autore della tragica sparatoria di Suio costata la vita al 67enne Giovanni Fidaleo oltre alle gravi lesioni riportate dall’ex compagna del militare, la 31enne Miriam Mignano. Nel 2020 Molinaro ebbe una forte depressione in seguito alla perdita della madre, che lo portò ad essere seguito dal servizio di psichiatria dell’Arma. Da anni, inoltre, viveva una tormentata relazione con Miriam Mignano, tanto da esserne letteralmente ossessionato nonostante la fine della storia. Era in cura da tempo da una psicologa e proprio a lei si sarebbe rivolta nelle ore successive alla tragedia. Ieri, intanto, la famiglia dell’omicida ha diffuso una nota attraverso i suoi legali manifestando la massima vicinanza al dolore per la morte di Fidaleo, augurandosi un’immediata guarigione per la 31enne, tuttora in prognosi riservata al Gemelli di Roma.