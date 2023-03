Plastic Free in azione sulla spiaggia della Strada Interrotta tra Latina e Sabaudia

LATINA – Tutto pronto per la seconda edizione dell’evento provinciale Plastic Free Latina. Con il titolo Primavera Plastic Free, l’associazione ambientalista organizza per domenica 26 marzo alle 9,30 un evento di pulizia della spiaggia nel tratto compreso tra Rio Martino e Bufalara, uno dei più belli della costa compresa tra Latina e Sabaudia.

“E’ importante partecipare in tanti. Puliremo 4,5 km di spiaggia partendo da due punti opposti proprio per facilitare la partecipazione dei volontari sia dal capoluogo che da Sabaudia – spiega Adriano Salvatori, referente di Plastic Free Sabaudia – Un gruppo si muoverà dalla Bufalara, mentre l’altro partirà da Rio Martino (lato Sabaudia) per incontrarci a metà strada. Sarà una bella giornata di sole, di allegria e condivisione per dare una mano alla nostra Terra che ha bisogno dell’aiuto di tutti noi”.

E’ utile portare guanti da giardinaggio e abbigliamento comodo, mentre a tutto il resto penserà l’organizzazione.

Per iscriversi, gratuitamente, si può usare il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3549/26-mar-sabaudia