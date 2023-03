Top Volley Cisterna sconfitta a Verona 3-1 e fuori dai play off

VERONA – Brutta sconfitta per la Top Volley Cisterna con Verona che ha sconfitto i pontini nell’anticipo della 26ma giornata di Superlega con il punteggio di 3-1 (25-22; 25-20; 21-25; 25-20). Gli scaligeri chiudono così la regular season al quinto posto, mentre i pontini sono fuori dai playoff.

IL MATCH – Parte male il match per la Top Volley che compie troppi errori ad inizio gara sbagliando subito battute e attacchi, Verona ne approfitta e si porta subito avanti 5-3. Rossi conferma il buon equilibrio trovato con Baranowicz e mette a terra la palla del pareggio, 6-6. Verona a più cinque, i veneti approfittano degli errori dei laziali inconcludenti in attacco, 14-9. Il servizio di Cisterna non funziona, bene il cambio palla Verona e soprattutto il servizio degli scaligeri, 18-13. Cisterna prova a recuperare e grazie a un muro di Zingel è di nuovo pareggio, 18-18. Verona preme sull’accelleratore e Mozic si prende il set, 25-22.

Secondo set giocato punto a punto, tutti i giocatori in campo danno il proprio contributo, difende bene Staforini, attacco di Bayram, recuoero di Keita e Mozic mette a terra la palla dopo un’azione lunghissima, 9-9. Quando Verona gioca con intensità dai nove metri è difficile contrastarla, 14-11. Mozic inarrestabile, Spirito lo cerca spesso e l’opposto di Verona trova diagonali imprendibili, 18-15. Staforini prima e Bayram dopo cercano di recuperare una palla impazzita, poi Keita chiude l’azione trovando il punto del più cinque, 22-17. Verona si aggiudica anche il secondo set, 25-20.

Inizio terzo set a favore dei laziali che trovano il più quattro grazie alle giocate di Dirlic, 2-6. Ottimo muro difesa e attacco puntuale per i giocatori di coach Soli, Cisterna scappa via e trova il più cinque con Sedlacek, 4-9. Dirlic approfitta di un’indecisione di Mozic e mette a terra un muro spinto, 8-14. Cisterna controlla gli avversari che si rifanno sotto tornando a meno tre, 16-19. Dirlic piega le mani del muro avversario, 21-25.

Pontini avanti anche nella prima parte del quarto parziale, Dirlic da posto tre potentissimo su Keita, 5-6. Torna avanti Verona che ritrova il vantaggio e torna a più tre, 16-13. Tre ace consecutivi di Bayram, 19-18. Cisterna attacca fuori, 25-20, Verona si prende i tre punti in palio.

IL TABELLINO

WithU Verona – Top Volley Cisterna: 3-1 (25-22; 25-20; 21-25; 25-20)

WithU Verona: Cortesia (ne), Magalini 1, Cavalcanti (ne), Sapozhkov 22, Raphael (ne), Keita 18, Grozdanov 7, Jensen (ne), Spirito 1, Bonisoli (L), Mosca 6, Mozic 17, Gaggini (L), Zanotti (ne). All.: Stoytchev.

Top Volley Cisterna: Zingel 13, Martinez, Catania (L), Kaliberda (ne), Sedlacek 13, Zanni (ne), Mattei, Dirlic 15, Rossi 9, Staforini (L), Baranowicz 1, Bayram 10, Gutierrez (ne). All.: Soli.

Note: WithU Verona: ace 1, err.batt. 20, ric.prf. 23%, att. 66%, muri 9.

Top Volley Cisterna: ace 9, err.batt. 14, ric.prf. 27%, att. 52%, muri 3.