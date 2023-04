Il movimento Cinque Stelle con Coletta

LATINA – La lista del M5S fa parte delle liste del campo progressista per Damiano Coletta sindaco. E’ capitanata da Maria Grazia Ciolfi, medico, delegata alla Marina con la prima amministrazione a guida Coletta e candidata alle scorse regionali con il partito guidato da Giuseppe Conte per Donatella Bianchi.

“Desideriamo ringraziare tutti i candidati che si sono posti al servizio della comunità e tutti gli attivisti e simpatizzanti per il prezioso supporto dato, a partire dalle oltre 480 firme raccolte per la sottoscrizione della lista stessa – si legge in una nota – La nostra lista è composta da 32 cittadini, motivati e determinati a migliorare il futuro della nostra città”.

I NOMEI DEI CANDIDATI

1. Maria (detta Maria Grazia) Ciolfi

2. Laura Artiaco

3. Serenella Baluganti

4. Ludovica Bertassello

5. Gianluca Bono

6. Anna Maria Cacioni

7. Mirko Cecconi

8. Ottavio Cirilli

9. Cinzia David

10. Antonio (detto Toni) De Coppi

11. Mariano Delli Colli

12. Dario Di Berardino

13. Paola Fedeli

14. Sonia Giarrusso

15. Andrea Grimaldi

16. Massimiliano La Mantia

17. Duilio Loi Latina

18. Luca Lucchin Latina

19. Benedetta Malagola

20. Edvige Mattioli Latina

21. Maria Miele Formia

22. Vincenzo Mottola Aversa

23. Antonio Mustacchio

24. Pasquale M. G. A. Palmisano

25. Flavio Antonio Pannone

26. Vincenzo Perna

27. Luca Pietrolucci

28. Alessandro Riposo

29. Alessandra Rosati

30. Anna Sacchetti

31. Francesco Serra

32. Fabrizio Vitali