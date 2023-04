Itri, dopo l’ultimo incidente mortale, limite di 50kmh sulla Civita Farnese

ITRI – Dopo i numerosi incidenti stradali accaduti sulla regionale 82 “Valle del Liri” che va da Ceprano a Itri, il Sindaco Giovanni Agresti annuncia che è stato fissato il limite orario di 50 km. L’Astral ha già provveduto ad emettere limite di velocità che recepito dal Comune di Itri andrà in vigore all’installazione della segnaletica stradale.

Sulla strada si erano verificati incidenti mortali che avevano sconvolto la comunità di Itri e non solo – spiega il Sindaco Agresti – il prossimo passo sarà quello di studiare un sistema di tutor che faccia rispettare tale limite. L’intento non è tanto quello di sanzionare i trasgressori tanto quello di scoraggiare l’organizzazione di scorribande in moto che si sono rivelate in passato molto molto pericolose.

L’assessore ai lavori pubblici e vice Sindaco Giuseppe Cece spiega, inoltre, che: “Stiamo lavorando allo stesso modo anche per raggiungere lo stesso risultato sulla strada Provinciale Itri-Sperlonga, dove le dinamiche ed i problemi da affrontare sono gli stessi”.